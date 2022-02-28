Новости дня | 28 февраль — вечерний выпуск

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Россия осталась без павильона на MWC
ООН: "Жертв среди мирных жителей на Украине может быть больше"
Украина попросила срочно принять её в Евросоюз
Россия - персона нон грата в спорте
Россия и Украина пробуют договориться
Румыния принимает беженцев с Украины
Затишье в Киеве: корреспондент Euronews передает из украинской столицы