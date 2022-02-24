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Новости дня | 24 февраль — утренний выпуск
Последние обновления: 24/02/2022
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"Северный поток – 2" — среди первых объектов санкций
Путин объявил о начале военной операции на Украине | Прямая текстовая трансляция
В Аргентине пылают лесные пожары
В российском Донецке ждут мира
Лидеры ЕС обсудят конфликт России и Украины на экстренном саммите
Кулеба: "Настал переломный момент в истории"
Грузины - о ситуации вокруг Украины
Кризис на Украине - рост цен в Европе