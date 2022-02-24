Украина под ударом: итоги первого дня войны

Начав с утренних ракетно-бомбовым ударам по аэродромам, командным центрам и другим военным объектам Украины, российские вооружённые силы установили к вечеру 24 февраля полное превосходство в воздухе и, преодолевая сопротивление украинской армии, продвигаются в сторону ключевых городов восточной части страны. Власти РФ, отрицавшие ранее сообщения западных разведок о готовящемся ими военном вторжении, теперь отрицают намерение оккупировать украинские города, утверждая, что гражданскому населению Украины ничто не угрожает.

Российское руководство называет нападение "спецоперацией" с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины, подкрепляя его письменными обращениями сепаратистских "ДНР" и "ЛНР" с просьбой о военной помощи в ответ на якобы усилившиеся обстрелы их территории, повлёкших эвакуацию жителей (убедительных доказательств "обстрелов" и причастности к ним Украины не приводится; украинская сторона их отрицает, Россия объявляет "геноцидом").

Выведенная из строя станция украинской ПВО под Мариуполем Evgeniy Maloletka/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Вторжение с севера, востока и юга

По оценкам западных военных аналитиков, наземное вторжение на украинскую территорию осуществляется с трёх основных направлений - на север из Крыма на юге Украины, где под контроль российский сил перешли ряд населённых пунктов Херсонской области и инфраструктура, позволяющая открыть водоснабжение Крыма; из российского Белгорода к Харькову у восточной границы Украины, а также с территории Беларуси на юг в сторону Киева, где, в частности, под контроль российских военных перешла угрожающая потенциальным радиационным заражением территория остановленной Чернобыльской АЭС и идут бои за военные аэродромы поблизости от Киева, открывающие возможность переброски сюда дополнительных сил.

Независимых данных о гибели и ранениях мирных жителей, а также потерях среди военнослужащих обеих сторон на этот час нет.

На Украине объявлено военное положение, в Киеве действует коммендантский час. Жители украинской столицы и других городов укрываются в бомбоубежищах и метро, многие стараются покинуть восточную часть страны. Польша и другие восточноевропейские государства открывают центры приёма беженцев с территории Украины.

Демонстрация в поддержку Украины в Стамбуле (Турция) Francisco Seco/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

"Сумасшедшего нужно изолировать"

Лидеры многих стран мира, в том числе Европы и США, решительно осудили "необоснованное нападение России на Украину" (председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен), обвинив Россию в развязывании "преднамеренной войны", за которую она будет "нести ответственность" (Джо Байден). Российское вторжение является "грубым нарушением" международного права, которое "ставит под сомнение мир" в Европе и угрожает "жизням бесчисленного количества невинных людей" (канцлер Германии Олаф Шольц). "Ужасные события на Украине" стали "катастрофой для европейского континента" (Борис Джонсон). Президент России Владимир Путин станет "парией на мировой арене" (Байден). "Сумасшедшего нужно изолировать" (президент Чехии Милош Земан).

Китай, со своей стороны, отметил, что "с пониманием относится к разумным опасениям России по поводу безопасности". Иранский МИД осудил военные методы, но заявил, что "украинский кризис уходит корнями в провокации НАТО".

США, Великобритания и Евросоюз объявили о новом ужесточении санкций, преимущественно против крупнейших российских финансовых, технологических и транспортных компаний. Персональные санкции коснулись ряда высокопоставленных функционеров и руководителей банковской сферы. Великобритания заморозила активы российских банков и многих физических и юридических лиц, введя ограничения на размер банковских счетов для российских граждан в 50 тысяч фунтов стерлингов. Тем не менее из-за разногласий между западными союзниками пока не принято решение об отключении российской банковской системы от международной инфраструктуры SWIFT, и не были введены персональные санкции против Владимира Путина.

На фоне кризиса российские фондовые индексы сразу после открытия торгов пробили лимиты по снижению, из-за чего торги были приостановлены. После их возобновления индекс Мосбиржи падал ниже 1 700 пунктов впервые с января 2016 года. Центробанк принимает миры для предотвращения дальнешего падения обменного курса рубля. По сообщениям из российских городов, многие жители сталкиваются с трудностями, пытаясь снять валюту.

Полиция задерживает участника антивоенного митинга в Санкт-Петербурге Dmitri Lovetsky/AP Photo

"Нет войне!"

Бомбардировки и наземное вторжение РФ на территорию соседней страны были встречены массовыми акциями протеста в городах России и мира. К диппредставительствам РФ и на центральные площади городов с украинскими флагами и антироссийскими лозунгами вышли манифестанты в Берлине, Париже, Варшаве, Гааге, Бейруте и Токио, в Дублине и Амстердаме.

Российские власти предостерегли жителей от участия в протестах, предупредив, что нарушители запрета могут быть задержаны. Тем не менее в десятках городов страны прошли одиночные пикеты и массовые митинги и шествия под лозунгами в защиту Украины и мира. Власти ответили массовыми задержаниями. По данным "ОВД-Инфо" (объявлено в РФ "иностранным агентом"), в 51 городах России задержаны 1400 человек, в том числе 719 - в центре Москвы и 342 в Санкт-Петербурге.