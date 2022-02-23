Бразилия: число погибших при сходе оползня возросло до 136 человек

Количество погибших при сходе оползня в бразильском городе Петрополис возросло до 136 человек. Еще 200 до сих пор числятся пропавшими без вести.
Пока родственники и друзья оплакивают родных и близких, спасатели продолжают разбирать завалы.
Причиной оползня и наводнения в штате Рио-де-Жанейро стали проливные дожди. По словам метеорологов, ливни прошлой недели стали самыми сильными в регионе за последние 90 лет.
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