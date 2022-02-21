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Жители Каракаса считают попугаев

Жители Каракаса считают попугаев и прочих птиц, которые водятся в одном из парков города. Мероприятие под названием "воскресенье с птицами" привлекло десятки орнитологов-любителей. Результаты своих вычислений и наблюдений за пернатыми они передадут учёным и экологам, которые смогут на основании этой информации принимать решения в области охраны природы.

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