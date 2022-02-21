Жители Каракаса считают попугаев и прочих птиц, которые водятся в одном из парков города. Мероприятие под названием "воскресенье с птицами" привлекло десятки орнитологов-любителей. Результаты своих вычислений и наблюдений за пернатыми они передадут учёным и экологам, которые смогут на основании этой информации принимать решения в области охраны природы.
Другие No Comment
В Музее Родена устроили "Вечер любви"
День святого Валентина в Париже: фотографии у Эйфелевой башни
День святого Валентина в Венеции: гондолы, маски и уникальный шоколад
Назаре: на гребне волны
В Иране открылся тюремный ресторан
Эстафета олимпийского огня прошла по Великой китайской стене
Турция: город - саночная трасса и спасение котёнка-скалолаза
Буддисты Японии помолились об окончании пандемии в холодной воде
Десять тысяч рыбаков на льду с благотворительными целями
Вьетнам готовится к Китайскому Новому году тигра
"Роботообслуживание" на ОИ-2022
Румыния: ледяные кружева замёрзшего водопада
"Перевёрнутый дом" в Колумбии приглашает туристов погулять по потолку
В Саудовской Аравии открыли "ресторан ужасов"
"Снежная битва" на Храмовой горе