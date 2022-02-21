Жители Каракаса считают попугаев и прочих птиц, которые водятся в одном из парков города. Мероприятие под названием "воскресенье с птицами" привлекло десятки орнитологов-любителей. Результаты своих вычислений и наблюдений за пернатыми они передадут учёным и экологам, которые смогут на основании этой информации принимать решения в области охраны природы.