В Музее Родена устроили "Вечер любви"

В парижском музее Родена звучит романтичная музыка, горят свечи, пол усыпан лепестками роз. Это "Вечер любви", который устроили здесь ко Дню святого Валентина.
Главное действо развернулось в зале, где находится знаменитая скульптура французского мастера "Поцелуй". Там установили "дерево влюблённых", на котором каждый посетитель мог оставить валентинку.
Желающих отпраздновать в такой атмосфере оказалось предостаточно, говорят организаторы - билеты на мероприятие разлетелись "как горячие пирожки".
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