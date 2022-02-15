В Музее Родена устроили "Вечер любви"

В парижском музее Родена звучит романтичная музыка, горят свечи, пол усыпан лепестками роз. Это "Вечер любви", который устроили здесь ко Дню святого Валентина.

Главное действо развернулось в зале, где находится знаменитая скульптура французского мастера "Поцелуй". Там установили "дерево влюблённых", на котором каждый посетитель мог оставить валентинку.

Желающих отпраздновать в такой атмосфере оказалось предостаточно, говорят организаторы - билеты на мероприятие разлетелись "как горячие пирожки".