День святого Валентина в Венеции: гондолы, маски и уникальный шоколад

Мечта многих пар – отметить день святого Валентина в Венеции. В городе на воде можно не только насладиться шедеврами итальянского Возрождения, прокатиться на гондоле и полюбоваться закатом над лагуной, но и познакомиться с произведениями маэстро шоколадного искусства. В магазине VizioVirtù, расположенном в нескольких шагах от моста Риальто, специально ко дню всех влюблённых создаётся шоколад с добавлением съедобного сусального золота. Кроме формы сердец можно найти шоколад, повторяющий очертания масок традиционного Венецианского карнавала. У этого атрибута праздника особая историческая связь с городом: в начале XVII века именно в Венецию стали завозить первые партии шоколада. Вплоть до середины XIX столетия его употребляли исключительно в жидком виде. Среди известных любителей шоколада – авантюрист и писатель Джакомо Казанова.