День святого Валентина в Париже: фотографии у Эйфелевой башни

Париж традиционно привлекает туристов, стремящихся ярко провести день всех влюблённых. По всей Франции 14 февраля также – также важная дата для владельцев цветочных магазинов.

Раннехристианский мученик Валентин был казнён в Риме при императоре Клавдии II Готском ориентировочно в 270 году н.э. В 1496 году Папой римским Александром VI (Борджиа) святой был провозглашён "покровителем влюблённых". Современную коммерческую форму праздник обрёл в середине XX века.