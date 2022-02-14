День святого Валентина в Париже: фотографии у Эйфелевой башни

Париж традиционно привлекает туристов, стремящихся ярко провести день всех влюблённых. По всей Франции 14 февраля также – также важная дата для владельцев цветочных магазинов.
Раннехристианский мученик Валентин был казнён в Риме при императоре Клавдии II Готском ориентировочно в 270 году н.э. В 1496 году Папой римским Александром VI (Борджиа) святой был провозглашён "покровителем влюблённых". Современную коммерческую форму праздник обрёл в середине XX века.
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