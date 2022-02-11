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Новости дня | 11 февраль — утренний выпуск
Последние обновления: 11/02/2022
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Разруха, безработица, страх и надежда: репортаж Euronews из Донбасса
Во Франции обнаружили древнейшие следы пребывания Homo Sapiens в Европе
Дубайский фестиваль культуры и искусства Quoz Arts Fest
Умер лауреат Нобелевской премии вирусолог Люк Монтанье
В экономическом прогнозе ЕС преобладает пессимизм