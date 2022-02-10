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Скончался вирусолог Люк Монтанье, выделивший ВИЧ

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Скончался вирусолог Люк Монтанье, выделивший ВИЧ
Авторское право  JACQUES BRINON/AP2008

Французский вирусолог Люк Монтанье скончался в возрасте 89 лет в американском госпитале в Нейи-сюр-Сен под Парижем. В 2008 году он получил Нобелевскую премию, выделив вирус иммунодефицита человека.

В последние годы Монтанье делал противоречивые заявления, вызвавшие полемику в научном мире. Он выступалпротив обязательной вакцинации детей, а вирус, вызвавший COVID-19, считал созданным человеком.

Люк Монтанье участвовал в создании нескольких биотехнологических компаний в США и Франции, он автор или соавтор 350 научных публикаций и более 750 патентов.