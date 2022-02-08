В Иране открылся тюремный ресторан

Два бывших иранских заключенных открыли успешный «тюремный ресторан», чтобы помочь собрать средства для освобождения узников, томящихся за решеткой из-за невыплаченных долгов.
На фотографии с витрины их закусочной «Камера 16» в восточном Тегеране изображен расстроенный заключённый, который держит в одной руке куриную ножку, а другой пытается согнуть прутья своей камеры, чтобы сбежать.
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