Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
другие
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Прямой эфир
Eвропа
Smart Regions
Брюссельское Бюро
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Unreported Europe
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Inclassica
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Latest Live Coverage
В Португалии завершилось голосование на досрочных выборах в парламент
LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 6 февраль — вечерний выпуск
Последние обновления: 06/02/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
мир
Участок самой старой улицы Берлина сохранят для истории
Великобритания
Елизавета II: платиновый юбилей на троне
Израиль
Инкубатор конопляных стартапов
Мадагаскар
Мадагаскар под ударом стихии: жертвы и разрушения
Россия
Россия упрощает ковидные правила в больницах и школах
Китай
Генсек ООН встретился с главой МИД КНР
США
Келли Слейтер: в 50 лет на гребне волны
Чили
Фестиваль воздушных шаров в Чили: покататься дали не всем
США
Гобелен "Герника" Пабло Пикассо вернули Совбезу ООН
Италия
Мамуд и Бланко — победители Сан-Ремо
Последние видео
Участок самой старой улицы Берлина сохранят для истории
Елизавета II: платиновый юбилей на троне
Инкубатор конопляных стартапов
Мадагаскар под ударом стихии: жертвы и разрушения
Россия упрощает ковидные правила в больницах и школах
Генсек ООН встретился с главой МИД КНР
Келли Слейтер: в 50 лет на гребне волны
Фестиваль воздушных шаров в Чили: покататься дали не всем
Гобелен "Герника" Пабло Пикассо вернули Совбезу ООН
Мамуд и Бланко — победители Сан-Ремо