Эстафета олимпийского огня прошла по Великой китайской стене

В среду в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня зимних игр. Программа укорочена, поскольку столица КНР готовится к проведению Олимпиады на фоне дипломатического бойкота и пандемии коронавируса. Более 1000 факелоносцев пронесут пламя через олимпийские объекты в Пекине и соседнем городе Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по бегу на лыжах и прыжкам с трамплина.

Число зрителей на эстафете огня строго ограничена: власти призвали людей следить за событиями в интернете, а не пытаться увидеть шествие лично. Вице-премьер Китая Хань Чжэн зажег факел в среду утром, затем передал пламя первым трем участникам эстафеты.

Путешествие олимпийского огня в Пекин началось в октябре на родине Олимпийских игр - в Греции. На церемонии зажжения огня активисты-правозащитники развернули плакаты, обвиняющие Китай в нарушении прав человека. Многие страны, включая США, Австралию, Великобританию и Канаду, объявили о дипломатическом бойкоте Игр в связи с нарушениями прав человека в Китае, включая обращение с мусульманскими меньшинствами в Синьцзяне и подавление инакомыслия в Гонконге.

Эстафета олимпийского огня пройдет по Летнему дворцу в Пекине и участку Великой китайской стены, прежде чем факел отправится на церемонию открытия: она состоится на стадионе "Птичье гнездо" в пятницу.