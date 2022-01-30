"Роботообслуживание" на ОИ-2022

Роботы могут оставить официантов и барменов без работы. В кафетерии медиа-центра зимних Олимпийских игр в Пекине тестируют "роботообслуживание". Вы делаете заказ, робот готовит его для вас, а затем по системе подвесных лабиринтов он спускается на ваш стол. А если вам захотелось выпить коктейль после долгого и тяжелого дня - робот может его для вас "взболтать, но не смешивать". Но так как система еще проходит тестирование, на помощь машинам всегда готовы прийти люди.
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