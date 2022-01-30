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LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
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Новости дня | 30 январь — дневной выпуск
Последние обновления: 30/01/2022
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Седьмой ракетный запуск КНДР с начала года: Япония выразила протест
Голосование на досрочных парламентских выборах в Португалии
Музыканты против дезинформации на платформе Spotify
Компанию Repsol обвиняют в разливе нефти
Жители Косова недовольны ростом цен
Канадские дальнобойщики протестуют против паспортов вакцинации
"Патигейт" парализовал работу правительства