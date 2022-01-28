Главное — стакан со страху не выронить: в столице Саудовской Аравии открылся "Ресторан ужасов". Заведение под названием "Тени" предлагает посетителям атмосферу голливудских "хорроров" — Для граждан с крепкими нервами и крепким желудком. На столах — черепа и кости, на соседних местах — зомби и вампиры. С самими блюдами, правда, решили не экспериментировать, хоть и подают их в соответствующем оформлении.
Французские журналисты, посетившие ресторан, не преминули отметить, что открытие такого заведения не где-нибудь, а в чрезвычайно консервативной Саудовской Аравии можно считать свидетельством дальнейшего смягчения нравов в королевстве.
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