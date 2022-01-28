В Колумбии на окраине Боготы перевернули дом: новый туристический аттракцион позволяет взглянуть на обычную обстановку с точки зрения мухи, гуляющей по потолку.
При этом здание немного отклонено от вертикали: строители говорят, что так надо, иначе у посетителей от непривычной перспективы может закружиться голова.
В Европе "перевёрнутых домов" немало, но для Южной Америки такой аттракцион в новинку. Колумбийский дом начали строить под руководством австрийского архитектора ещё два года назад. Из-за пандемии, понятно, процесс замедлился. Теперь, когда дом всё же достроили, на него возлагают надежды на привлечение гостей и восстановление туристического потока.
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