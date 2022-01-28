"Снежная битва" на Храмовой горе

Иерусалим накрыл сильный снегопад. Непогода вынудила властей закрыть школы, учреждения, предприятия. Из-за гололедицы перекрыли основные дороги, ведущие в жилые районы Западного берега реки Иордан.

На территории мечети Аль-Акса десятки палестинцев устроили настоящее зимнее сражение. А на улицы Хеврона поиграть в снежки вышли дети.

Снегопад здесь - отголосок зимнего шторма, на днях обрушившегося на Грецию и Турцию. Ненастье накрыло также некоторые районы Иордании, Ливана и Сирии, доставив немало неудобств и трудностей местным жителям.