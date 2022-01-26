Заболеваемость COVID-19 достигла в Румынии рекордного уровня с начала пандемии. В среду в стране началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Родители или опекуны могут записать детей на вакцинацию препаратом Pfizer на специальной госплатформе. Уже поступило около около 3500 заявок. Можно также прийти на прививку без предварительной записи в центр вакцинации. Уровень охвата населения остается низким, привиты 48% населения. В стране проживают 19,5 миллионов человек.