Афины под снежным покровом "Эльпиды"

Афины и ее древние памятники под толстым слоем снега. В понедельник на столичный регион и ряд греческих островов обрушилась метель с громом и молниями, получившая название "Эльпида" (по-гречески - "надежда"). В результате стихии сотни водителей были вынуждены провести ночь в своих автомобилях из-за хаоса на основных магистралях, в аэропортах отменены рейсы. Второй год подряд Греция переживает снежную бурю.
Снег - обычное явление в горах и в северной части страны, но в Афинах и на островах Эгейского моря это, скорее, редкость.
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