Парламентские выборы в Португалии: портрет лидера оппозиции

В Португалии 30 января состоятся парламентские выборы, досрочное голосование уже началось.

Согласно опросам, лидируют правящие социалисты, на втором месте - право-центристы из Социал-демократической партии (SDP). Руй Рио возглавляет СДП с 2018 года.

Под новым руководством наша партия будет в жесткой оппозиции к нынешнему правительству, мы не будем спускать с них глаз, не занимаясь при этом демагогией. Руй Рио Председатель Социал-демократической партии Португалии

Рио стал широко известен избирателям на посту мэра Порту. Он руководил вторым по величине городом страны на протяжении 11 лет с 2002 по 2013 годы.

В 2018 году он набирает более 54% на выборах нового председателя социал-демократов после ухода из политики Педру Пасуша Коэлью. При этом Руй Рио представляет левое крыло партии.

Год спустя именно он ведёт СДП на парламентские выборы и становится лидером оппозиции в однопалатной Ассамблее Республики, однако социал-демократы теряют 10 мандатов по сравнению с предыдущим выборным циклом.

В 2021 году партия Рио также занимает второе место на муниципальных выборах, ухудшив свой результат. Тем не менее неожиданную победу в Лиссабоне одержал бывший еврокомиссар по вопросам исследований, инноваций и науки, представитель социал-демократов Карлуш Муэдаш. До этого на протяжении 14 лет в португальской столице правили социалисты.

Парламентские выборы должны были пройти в стране не ранее осени 2023 года, однако правящая коалиция, состоявшая из социалистов, коммунистов и зелёных, распалась из-за споров по поводу бюджета на 2022 год. Крайне-левые партнеры не поддержали проект бюджета, представленный премьером Антониу Коштой.

Мы партия реформ, мы не собираемся устраивать революцию или разрушать всё, что было сделано другими. Руй Рио Председатель Социал-демократической партии Португалии

Согласно последнему опросу, опубликованному Radio Renascença, за социалистов пока готовы отдать свой голос 38% португальцев, у социал-демократов - 30%, но разрыв уменьшается. Третей политической силой страны может стать ультраправая партия Chega ("Хватит"). Рио Руй исключил формирование коалиции с националистами в случае победы.