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Новости дня | 24 январь — вечерний выпуск
Последние обновления: 24/01/2022
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Чешская Республика подумывает поставлять Украине боеприпасы
Буркина-Фасо: СМИ сообщают об аресте президента
Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро помощи, страны вывозят дипломатов из Киева
Стрельба в Гейдельбергском университете: погибла студентка
Журналистка Лурдес Мальдонадо застрелена возле своего дома
Приют для тигров: семья продала имущество, чтобы спасти хищников