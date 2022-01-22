В Киеве прошла акция приуроченная ко Дню соборности. Её участники выстроились живой цепью по обе стороны Днепра, символизируя тем самым объединение восточной и западной Украины. В этом году акция была ещё и призывом сплотиться перед лицом России, которую Киев обвиняет в подготовке к нападению на республику.