В Киеве прошла акция приуроченная ко Дню соборности. Её участники выстроились живой цепью по обе стороны Днепра, символизируя тем самым объединение восточной и западной Украины. В этом году акция была ещё и призывом сплотиться перед лицом России, которую Киев обвиняет в подготовке к нападению на республику.
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