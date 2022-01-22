В Перу спасают птиц и животных, пострадавших от разлива нефти

Добровольцы, защитники окружающей среды, представители властей и сотрудники зоопарка Лимы объединили усилия, чтобы оказать помощь животным и птицам, пострадавшим от разлива нефти. Среди спасенных - журавли, бакланы, пингвины.

Инцидент произошел 15 января при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В океан попало около 6 тысяч баррелей нефти. По данным Министерства охраны окружающей среды Перу, оказались загрязнены 18 тысяч квадратных метров пляжей.

В минувшую среду МИД Перу потребовал от испанской нефтегазовой компании Repsol компенсировать ущерб от разлива нефти. Repsol заявила, что трагедия произошла из-за высоких волн, которые вызвало извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

Перу объявило разлив нефти экологическим бедствием.