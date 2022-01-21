Небо, освещенное стаей беспилотников

Пятьсот беспилотных летательных аппаратов образовали в небе гигантское трехмерное изображение. Это новейший способ донести информацию до горожан. Небо превратилось в рекламную площадку.
Пятьсот беспилотных летательных аппаратов образовали в небе гигантское трехмерное изображение. Это новейший способ донести информацию до горожан. Небо превратилось в рекламную площадку.
Другие No Comment
Дефицит питьевой воды в ДРК
Французскому городу Ля-Реоль угрожает наводнение
Израильские ученые научили золотую рыбку водить автомобиль
Сильные снегопады накрыли японский остров Хоккайдо
Во вьетнамской "столице благовоний" ремесленники готовятся к Новому году
Купальный сезон на озере Онтарио уже открыт
Чили: пожар уничтожил более ста домов в городе Икике
В Бенине прошел ежегодный фестиваль вуду
Помаки: свадьба с закрытыми глазами
Трагедия в Мурри: спасатели вызволяют машины из снежной ловушки
Японцы в ледяной воде молятся о прекращении пандемии
Камерун принимает Кубок африканских наций
Албания: раскол в Демпартии привёл к попытке захвата штаб-квартиры
Талибы* приказали женщинам носить скрывающую одежду
"Небесный пастух" и другие ледовые скульптуры в Екатеринбурге