euronews_icons_loading
Небо, освещенное стаей беспилотников

Пятьсот беспилотных летательных аппаратов образовали в небе гигантское трехмерное изображение. Это новейший способ донести информацию до горожан. Небо превратилось в рекламную площадку.

Другие No Comment