В Турцию вернулся "Восточный экспресс"

По Турции вновь курсирует "Восточный экспресс": туристический поезд, идущий через всю страну, возобновил рейсы после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии.
Поезд назван в честь знаменитого "Восточного экспресса" Париж – Константинополь. Туристический маршрут запустили ещё в 1949 году.
Поездка по живописным местам — от Анкары до Карса на границе с Арменией и Грузией — занимает более 30 часов.
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