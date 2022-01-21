В Турцию вернулся "Восточный экспресс"

По Турции вновь курсирует "Восточный экспресс": туристический поезд, идущий через всю страну, возобновил рейсы после почти двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Поезд назван в честь знаменитого "Восточного экспресса" Париж – Константинополь. Туристический маршрут запустили ещё в 1949 году.

Поездка по живописным местам — от Анкары до Карса на границе с Арменией и Грузией — занимает более 30 часов.