"Настоящая афганская женщина — только в хиджабе!" "Талибан" — признанный в России террористической организацией — организовал свою демонстрацию в пику выступлениям афганских женщин за свои права. В этой манифестации участвовали только мужчины. Около 300 человек выступали за обязательное ношение женщинами положенных головных уборов, а выступающих против этого активисток называли "наёмницами Запада".