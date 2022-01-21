"Настоящая афганская женщина — только в хиджабе!" "Талибан" — признанный в России террористической организацией — организовал свою демонстрацию в пику выступлениям афганских женщин за свои права. В этой манифестации участвовали только мужчины. Около 300 человек выступали за обязательное ношение женщинами положенных головных уборов, а выступающих против этого активисток называли "наёмницами Запада".
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