Новак Джокович прибыл в Дубай

Новак Джокович прибыл в Объединённые Арабские Эмираты. Самолёт сербского теннисиста, депортированного накануне из Австралии, приземлился в Международном аэропорту Дубай в 5.30 утра по местному (4.30 по московскому времени).

В полёте первую ракетку мира, проигравшую битву за право участвовать в открытом первенстве Австралии, сопровождали тренеры. Позже стало известно, что его следующий рейс - в Белград. "Я крайне разочарован, заявил Джокович в воскресенье, теперь собираюсь отдохнуть и заняться своей физической формой".

В Мельбурн Новак Джокович прилетел 5 января в надежде завоевать 21-й титул Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После двух разбирательств виза 34-летнего спортсмена была аннулирована, а сам он депортирован из страны.

Наблюдатели отмечают, что решение властей грозит сербу трёхлетним запретом на въезд в Австралию, Открытый чемпионат которой Джокович выигрывал девять раз.