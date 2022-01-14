Дефицит питьевой воды в Демократической республике Конго: десятки тысяч жителей города Гома страдают из-за ситуации, к которой привели проблемы с трубами системы водоснабжения. В некоторых районах города, население которого составляет два миллиона человек, острая нехватка воды ощущается уже более десяти дней. Представители общественности призывают власти найти решение как можно скорее. При этом город еще не оправился от последствий землетрясения, произошедшего в мае и тысячи людей живут в тяжелых условиях.
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