Трагедия в Мурри: спасатели вызволяют машины из снежной ловушки

По дороге в курортный город Мурри на севере Пакистана застряли тысячи туристов из-за сильного снегопада. Они отправились туда полюбоваться на выпавший снег, но сами попали в ловушку. Некоторым пришлось провести ночь в своих автомобилях под почти полуметровыми сугробами.
От переохлаждения или отравления угарным газом скончались 22 человека.
Среди выживших те, кто преодолев километры пути, укрылся в армейском лагере, находившемся в районе ЧП. Других приютили жители окрестных населённых пунктов, владельцы местных отелей.
Двое суток спасатели и военные, задействуя тяжелую технику, расчищают дорогу к Мурри. Операция ещё не завершена.
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