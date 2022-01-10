Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
другие
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Live
Eвропа
Smart Regions
Брюссельское Бюро
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Unreported Europe
View
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
European Lens
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Musica
Кино
Спецвыпуск
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Inclassica
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Latest Live Coverage
LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
Live - Tv
Live Broadcast
Watch Euronews live stream
Срочная новость
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 10 январь — Вечерний эфир
Последние обновления: 10/01/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Швейцария
Не переговоры, а "дискуссия для уточнения позиций": в Женеве завершилась встреча Россия-США
no comment
Помаки: свадьба с закрытыми глазами
кино
"Золотой глобус" присуждён
Бизнес
Пустые авиалайнеры в небе над Европой: Еврокомиссию просят изменить правила
Брюссельское бюро
В Брюсселе прошла демонстрация за единство Боснии и Герцеговины
Италия
Глава Европарламента госпитализирован
Cult
Мощь и красота азербайджанских народных танцев
Австралия
Джоковичу вернули визу, но депортировать ещё могут
мир
В Европе растёт спрос на тесты
Украина
Украина: "Только в НАТО!"
Последние видео
Не переговоры, а "дискуссия для уточнения позиций": в Женеве завершилась встреча Россия-США
Помаки: свадьба с закрытыми глазами
"Золотой глобус" присуждён
Пустые авиалайнеры в небе над Европой: Еврокомиссию просят изменить правила
В Брюсселе прошла демонстрация за единство Боснии и Герцеговины
Глава Европарламента госпитализирован
Мощь и красота азербайджанских народных танцев
Джоковичу вернули визу, но депортировать ещё могут
В Европе растёт спрос на тесты
Украина: "Только в НАТО!"