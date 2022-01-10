Помаки: свадьба с закрытыми глазами

Традиционная свадьба болгарской народности помаки – это феерия ярких красок, цветов, пиршеств и танцев. Но невеста ничего этого не увидит – её глаза должны оставаться плотно закрытыми, пока мусульманский священник не благословит пару. Этот своеобразный древний обряд не соблюдался в те годы, когда Болгария была социалистической страной. Но после отстранения коммунистической партии от власти архаика вернулась во всей красе.