Помаки: свадьба с закрытыми глазами

Традиционная свадьба болгарской народности помаки – это феерия ярких красок, цветов, пиршеств и танцев. Но невеста ничего этого не увидит – её глаза должны оставаться плотно закрытыми, пока мусульманский священник не благословит пару. Этот своеобразный древний обряд не соблюдался в те годы, когда Болгария была социалистической страной. Но после отстранения коммунистической партии от власти архаика вернулась во всей красе.
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