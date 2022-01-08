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LIVE: Россия направила в Казахстан подразделения ВДВ в рамках миротворческой миссии ОДКБ
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 8 январь — Вечерний эфир
Последние обновления: 08/01/2022
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Испанцы инвестируют в бочки для виски: окупается за десять лет
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В Неаполе обвалилось здание колумбария
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Литва заплатила 100 тысяч подозреваемому в терроризме
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