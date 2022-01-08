Албания: раскол в Демпартии привёл к попытке захвата штаб-квартиры

Раскол в Демократической партии в Албании привел к массовым протестам и попыткам захвата ее штаб-квартиры. Бывший лидер партии Сали Бериша мобилизовал сторонников и пытается лишить власти своего бывшего ставленника Люльзима Башу, называя того "заложником" премьер-министра Эри Рамы. Баша изгнал Беришу из парламентской фракции в сентябре, после обвинений США в том, что политик будучи премьер-министром Албании (2005-2013 гг.) был замешан в "коррупционных махинациях, используя свою власть в собственных интересах и в целях обогатить своих политических союзников и членов его семьи".