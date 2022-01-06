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LIVE: При попытке штурма административных зданий в Алма-Ате убиты десятки человек, сообщает полиция
Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 6 январь — Утренний эфир
Последние обновления: 06/01/2022
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Италия вакцинирует всех, кому за 50
США и ФРГ: общая позиция по России
Великобритания и Чехия меняют санитарные правила
CES: Метавселенная и уникальные токены
Кровавый сок поможет спастись от комаров
Брюссель создаёт цифровое удостоверение для удалённой работы
В столице Финляндии открылся ежегодный фестиваль Lux Helsinki