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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 31 декабрь — Утренний эфир
Последние обновления: 31/12/2021
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Разговор Байдена и Путина: "Санкции грозят разрывом отношений Россия-США"
В 2021 году в Евросоюз из Беларуси хлынули мигранты
Германия закрывает три АЭС
Тёплая зима пчёлам не мёд
Зима во Франции: тепло и дождливо
Канберра: пламя охватило здание, где ранее заседал парламент
Учения в Черном море
Чем грозит космический туризм