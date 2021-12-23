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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 23 декабрь — Дневной эфир
Последние обновления: 23/12/2021
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Из университета Гонконга убрали знаменитую статую "Столп стыда"
Смертоносный оползень в Мьянме
В США открыли капсулу времени
Китай: изоляция и массовое тестирование
В Европе планируют безопасное рождество
Родственники жертв катастрофы МН17: "Пожизненное заключение - справедливый вердикт
Культурные события 2021 г.
2021 г. в поп-музыке: пустые залы и возвращение легенд