Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
другие
Eвропа
Мир
Бизнес
Спорт
Путешествия
Культура
Видео
Культура
Видео
Программы
Euronews
1
Live
Eвропа
Smart Regions
Брюссельское Бюро
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Spotlight
Top News Stories Today
Unreported Europe
View
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
European Lens
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Musica
Кино
Спецвыпуск
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Inclassica
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Latest Live Coverage
Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
Live - Tv
Live Broadcast
Watch Euronews live stream
Срочная новость
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 18 декабрь — Дневной эфир
Последние обновления: 18/12/2021
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Филиппины
Тайфун "Раи" на Филиппинах: жертвы и разрушения
Япония
Смертельный пожар в японской клинике
Колумбия
Велопрогулка для всех
Испания
Испанские археологи нашли возможные руины храма Геркулеса
мир
Россия предложила США двусторонние переговоры
Спорт
Триумф Лалы Крамаренко на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация"
мир
Сейм одобрил поправки к закону о телерадиовещании
мир
Вулкан на острове Пальма затих
мир
ООН призывает обеспечить мигрантов вакцинами от коронавируса
мир
Жители Европы готовятся к праздникам с ограничениями
Последние видео
Тайфун "Раи" на Филиппинах: жертвы и разрушения
Смертельный пожар в японской клинике
Велопрогулка для всех
Испанские археологи нашли возможные руины храма Геркулеса
Россия предложила США двусторонние переговоры
Триумф Лалы Крамаренко на турнире по художественной гимнастике "Небесная грация"
Сейм одобрил поправки к закону о телерадиовещании
Вулкан на острове Пальма затих
ООН призывает обеспечить мигрантов вакцинами от коронавируса
Жители Европы готовятся к праздникам с ограничениями