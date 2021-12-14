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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 14 декабрь — Утренний эфир
Последние обновления: 14/12/2021
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Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по климату и безопасности
Франция: организованная преступность заинтересовалась "Бордо"
Евросоюз наложил санкции на ЧВК "Вагнер"
Швеция: одним из двух столкнувшихся судов управляли в состоянии опьянения
Вакцины от ЕС - странам Восточного партнёрства