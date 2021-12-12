Купание в ледяной воде на "Полюсе холода"

Купальный сезон в Оймяконе открыт! Якутские смельчаки искупались в ледяной воде проруби на "Полюсе холода", где в среду температура воздуха опустилась до -61,1 ° C.

По данным синоптиков, это самая низкая температура в Российской Федерации с 1984 года.

По данным веб-сайта Climate Reanalyzer, разница температур в России также почти побила мировой рекорд на этой неделе: в среду была зафиксирована контрастность в 85,6 ° C.