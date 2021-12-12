Купание в ледяной воде на "Полюсе холода"

Купальный сезон в Оймяконе открыт! Якутские смельчаки искупались в ледяной воде проруби на "Полюсе холода", где в среду температура воздуха опустилась до -61,1 ° C.
По данным синоптиков, это самая низкая температура в Российской Федерации с 1984 года.
По данным веб-сайта Climate Reanalyzer, разница температур в России также почти побила мировой рекорд на этой неделе: в среду была зафиксирована контрастность в 85,6 ° C.
Другие No Comment
Праздник Девы Гваделупской
Франция: обрушение жилого дома в курортном городе
Нашествие тростниковых жаб на Тайване
Москва: крупнейшая в мире выставка плюшевых мишек
Кумбре-Вьеха: новый поток лавы перерезал шоссе
Ночь посреди полярного дня: полное солнечное затмение в Антарктиде
Корейские буддисты приготовили кимчхи для нуждающихся
В Будапеште зажгли Lego-менору
Национальный день Румынии: военный парад
Очередь на прививку в Лиссабоне
Ёлка из отходов в лондонском Сити
Праздничные огни в Москве и Вашингтоне
Храм Святого Семейства: башню Девы Марии украсила гигантская звезда
Санта Клаусы в зоопарке Берлина
Фруктовый пир по-макакски