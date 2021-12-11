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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 11 декабрь — Утренний эфир
Последние обновления: 11/12/2021
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Магнус Карлсен сохранил шахматную корону
Осло: минута молчания в память о погибших журналистах
"Операция КГБ Беларуси": опубликована запись переговоров авиадиспетчера с пилотом самолёта Ryanair
Германия вводит обязательную вакцинацию для медработников
Канцлер Германии ратует за сильный и суверенный Евросоюз
Парижские власти перевезли нелегалов в тёплое место
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