Франция: обрушение жилого дома в курортном городе

В провансальском городе Санари-сюр-Мер в результате взрыва обрушилось трехэтажное жилое здание. Причины трагедии выясняются, очевидцы и прибывшие на место трагедии спасатели отмечают, что почувствовали сильный запах газа.
Скончался 30-летний мужчина. Спасателям удалось извлечь из-под обломков его жену и малолетнего ребенка, их жизни ничто не угрожает. Продолжаются поиски еще двух человек. Жители соседних домов были эвакуированы.
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