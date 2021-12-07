Франция: обрушение жилого дома в курортном городе

В провансальском городе Санари-сюр-Мер в результате взрыва обрушилось трехэтажное жилое здание. Причины трагедии выясняются, очевидцы и прибывшие на место трагедии спасатели отмечают, что почувствовали сильный запах газа.

Скончался 30-летний мужчина. Спасателям удалось извлечь из-под обломков его жену и малолетнего ребенка, их жизни ничто не угрожает. Продолжаются поиски еще двух человек. Жители соседних домов были эвакуированы.