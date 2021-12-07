Рекордный снегопад в Москве

Во вторник российскую столицу накрыло снегом. Аномальный снегопад побил рекорд 72-летней давности: ранее 7 декабря сравнимый объем осадков наблюдался в Москве только в 1949 году.
Снегопад и сугробы добавили москвичам новогоднего настроения, более 70 тысяч коммунальщиков направлены на ликвидацию последствий стихии.
В ночь на среду температура в столице опустится до минус пяти градусов.
Несмотря на сложные погодные условия все московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме.
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