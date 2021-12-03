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Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 3 декабрь — Утренний эфир
Последние обновления: 03/12/2021
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В Будапеште зажгли Lego-менору
Скандал в мире дзюдо
"Благодарность и смирение" Ангелы Меркель
Супруга принца Гарри выиграла суд против британских СМИ
Перепалка фермера с евродепутатом об аграрной реформе
Франция: "Республиканцы" избирают кандидата в президенты
Ночь в Ikea из-за сильного снегопада
Геркуланум: находка археологов