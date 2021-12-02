Корейские буддисты приготовили кимчхи для нуждающихся

Буддисты в Сеуле организовали мероприятие по массовому производству кимчхи — традиционного корейского блюда из квашеной капусты. На этот раз было потрачено восемь тонн капусты, в процессе приготовления приняли участие 150 человек. Половину изготовленного продукта получат нуждающиеся семьи, а другую половину — буддистские организации.
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