Корейские буддисты приготовили кимчхи для нуждающихся

Буддисты в Сеуле организовали мероприятие по массовому производству кимчхи — традиционного корейского блюда из квашеной капусты. На этот раз было потрачено восемь тонн капусты, в процессе приготовления приняли участие 150 человек. Половину изготовленного продукта получат нуждающиеся семьи, а другую половину — буддистские организации.