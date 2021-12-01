Национальный день Румынии: военный парад

В Румынии отметили Национальный день. Военный парад прошел в Бухаресте В этом году из-за пандемии церемония проходила в сжатом формате, с соблюдением всех действующих в стране мер эпидемиологической безопасности. На официальной трибуне находились примерно 400 человек, в том числе gрезидент Румынии Клаус Йоханнис, премьер-министр Николае Чукэ, члены правительства, представители дипкорпуса, ветераны. Решение отмечать национальный праздник 1 декабря было принято румынским парламентом в 1990 году. В этот день 103 года назад было принято решение о присоединении к румынскому "старому королевству" Трансильвании, Баната, Кришаны и Марамуреша. Объединение 1918 года сегодня считается важнейшим событием в национальной истории. После этого страну стали называть "Великой Румынией", и она начала претендовать на роль регионального лидера.