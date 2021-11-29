Снег в Италии и наводнения в Испании

В ряде районов центральной и южной Италии введён "оранжевый" уровень погодной опасности: наступающая зима несёт туда холодные дожди, сильные ветры и снег. Так, на Сицилии снег уже выпадает в районах выше 700 м над уровнем моря.
В Испании снегопады были на прошлой неделе, а теперь на север страны пришли наводнения. в Стране басков и Кантабрии несколько рек уже вышли из берегов. Ливни там не прекращаются, спасатели и пожарные постоянно выезжают на операции по спасению людей в затопленных населённых пунктах.
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