Снег в Италии и наводнения в Испании

В ряде районов центральной и южной Италии введён "оранжевый" уровень погодной опасности: наступающая зима несёт туда холодные дожди, сильные ветры и снег. Так, на Сицилии снег уже выпадает в районах выше 700 м над уровнем моря.

В Испании снегопады были на прошлой неделе, а теперь на север страны пришли наводнения. в Стране басков и Кантабрии несколько рек уже вышли из берегов. Ливни там не прекращаются, спасатели и пожарные постоянно выезжают на операции по спасению людей в затопленных населённых пунктах.