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Социал-демократы и ХДС/ХСС получают примерно равное число голосов (экзит-пол)
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Мир
Ознакомьтесь с главными новостями сегодня | 27 ноябрь — Утренний эфир
Последние обновления: 27/11/2021
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
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