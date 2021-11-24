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Астероид "Дидимос" собьют с пути
Борьба с экстремизмом в Австралии
Возросло число жертв наезда внедорожника в Висконсине
Массовая забастовка шахтёров
ДТП в Болгарии: так мало выживших
Мигранты на пороге зимы
COVID-19: ВОЗ боится за Европу