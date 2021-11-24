Бионические протезы для собаки Моники

Эту собаку зовут Моника. В возрасте 2-4 лет она снова учится ходить.

Первые шаги на протезах всего через две недели после операции все еще не очень уверенные, но прогресс уже заметен. Сергей Потков, ветеринарный врач из Новосибирска, занимается протезированием животных с 2015 года.

Ему сделали 37 протезов, но это была его первая подобная операция на собаке.

Моника была спасена в городе Краснодаре на юге России в декабре 2020 года. Её нашли лежащей на обочине дороги, покрытой снегом. Раны выглядели так, как будто они были нанесены намеренно.

После оказания необходимой медицинской помощи ветеринары предложили добровольцам усыпить собаку, чтобы она не страдала. Животное все еще может вести нормальный образ жизни после потери одной или даже двух конечностей, но без всех четырех оно может только ползти к своей кормушке или спальному месту.

Протезы из титанового сплава были напечатаны на 3D-принтере на основе сканированных изображений конечностей Моники. Чтобы облегчить сплавление с костью, протезы были покрыты кальциево-фосфорным биопокрытием в Томском политехническом университете. Перед процессом 3D-печати на компьютере был разработан цифровой прототип протеза. Для полной интеграции костей с титаном обычно требуется от шести до восьми недель. Но для обеспечения гладкого перехода нужны два месяца подготовки. Только после этого можно было делать операцию.

У собаки или кошки нет режима самосохранения. У собаки два режима: болит или не болит, так что как только как только она перестает ощущать боль, то сразу может бежать и бросаться, и вероятность того, что протез отпадёт или произойдёт запажение, очень высока. И всё это нужно учитывать при подготовке.

Сейчас Моника проходит курс реабилитации. Её уже ждет новый дом. Она переедет жить в Лондон в приют для кошек и собак, ставших жертвами насилия.